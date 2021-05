DF suspende aplicação de vacina contra Covid-19 em grávidas

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

11/05/2021 11:17, atualizado às 12:36 de 11/05/2021

Por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o uso da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz para mulheres gestantes deve ser suspensa imediatamente em todos os estados da federação e o Distrito Federal.

Segundo a agência, a orientação de suspensão é “resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas Covid em uso no país”.

“O uso off label de vacinas, ou seja, em situações não previstas na bula, só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios da vacina para a paciente. A bula atual da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina sem orientação médica”, ressaltou a Anvisa.

DF e outros estados seguiram logística própria

Apesar da orientação da Anvisa de apenas recomendar a suspensão da aplicação da vacina contra a Covid-19 da AstraZenenca/Fiocruz, a Secretaria de Saúde do DF preferiu por suspender a vacinação para grávidas, aguardando nova decisão do Ministério da Saúde sobre o Programa Nacional de Imunização (PNI). Além do DF, estados como RJ e SP decidiram por interromper por completo a vacinação de grávidas, independente da fabricante. Portanto, vacinas da AstraZenenca, Coronavac e Pfizer – disponíveis no DF – deixam de ser aplicadas em grávidas por ora na capital.

Sobre a vacinação agendada para este grupo nesta terça-feira, a secretaria informou que “as gestantes que estavam marcadas para hoje (11/5) não serão vacinadas e serão orientadas a aguardar nova determinação”.

O DFÁguasClaras questionou a Secretaria de Saúde sobre as grávidas que já receberam a primeira dose dos imunizantes. Em resposta, a SES-DF afirmou que “aguarda resposta do Ministério da Saúde sobre o tema”.

