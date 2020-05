DF soma 120 novos casos desde sexta-feira

No último domingo (3), a Secretária de Saúde do Distrito Federal divulgou os números atualizados de infectados de coronavírus. O número chegou a 1.720 doentes. Do total, são 108 pacientes internados, 49 deles em estado grave em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Outros 59 pacientes estão lotados nas enfermarias dos hospitais. O restante está tratamento domiciliar.

No início do fim de semana, o sistema penitenciário ultrapassou o Plano Piloto em número de casos 288, se tornando o local com maior número de infectados no DF. No Plano Piloto, 244 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Em Águas Claras, 159 positivos com COVID-19.

Na noite de sábado, o DF registrou o 33º óbito causado pela COVID-19.

