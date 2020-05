DF registra mais de 100 casos de coronavírus em um dia

No último domingo (10), o Distrito Federal registrou mais 103 casos de coronavírus confirmados. Com os novos diagnósticos a capital chegou a 2683 casos de Covid-19. Ao todo, são 41 mortes na cidade. De acordo com dados mais recentes, atualizados ontem, são 1372 recuperados e 1269 casos ativos, número que mostra 53 casos a mais do que ontem.

No sistema penitenciário são 442 casos da doença, 14 a mais do que na última atualização. Estão internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 72 pacientes. Apenas 13% dos casos (354) fazem parte do grupo de risco, das pessoas acima de 60 anos.

As Regiões administrativas com maior incidência do vírus são Águas Claras, com 215 casos e 13 mortes, Plano Piloto, com 334 casos e uma morte, Samambaia, com 124 casos e quatro mortes, Taguatinga, com 118 casos e duas mortes, Guará, com 120 casos e quatro mortes, Lago Sul, com 119 casos e uma morte e Ceilândia, com 118 casos e seis mortes.

