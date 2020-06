DF registra 11 mortes neste domingo

No último domingo (15), o DF registrou mais 11 mortes e 912 infectados. Com os novos registros, a capital chega a 276 óbitos e 22.871 contaminados. As mortes deste domingo ocorreram em Águas Claras (2), Ceilândia (1), Plano Piloto (2), Samambaia (2) e Taguatinga (4).

Todas as vítimas tinham mais de 30 anos. A maioria, 10 delas, com comorbidades: doença cardiovascular, distúrbios metabólicos, imunossupressão, obesidade, doença hematológica e pneumopatia.

Dos casos confirmados, 9.373 estão ativos. Destes, 54 em estado grave, 163 moderados, 707 leves e 8.449 em em análise. A maioria dos infectados estão curados. Eles correspondem a 57,7 dos casos, somando 13.194.

A região de Ceilândia ainda é a cidade com mais confirmações da doença. São 2.792 contaminados, seguido pelo Plano Piloto, com 1.756, e por Taguatinga, com 1.566. A maioria dos infectados pelo novo coronavírus são homens (50,2%) e pessoas com idades entre 30 e 39 anos.

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras