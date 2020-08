DF registra 1.752 óbitos pela Covid-19

Na tarde desta segunda-feira (10), registrou 21 óbitos pela Covid-19, entre eles estão moradores de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Plano Piloto, Guará, Recanto das Emas, Águas Claras, Brazlândia, São Sebastião, Jardim Botânico, do Entorno e de outros estados. Atualmente o número totaliza 1.752 mortos.

A capital do país contabiliza, desde o início da pandemia, 123.216 infectados. São 159 infectados a mais em relação ao balanço oficial anterior, divulgado na noite desse domingo (9/8). Do total de pessoas que foram contaminadas, 105.414 (85,6%) estão recuperadas da doença, tendo 16.058 casos ativos.

A cidade de Águas Claras contabiliza 5.372 casos da doença, com 934 pacientes ativos, e 46 óbitos. Atualmente a cidade com mais casos é Ceilândia com 14.699 infectados, e 1.498 casos ativos e 312 óbitos, logo após vem o Plano Piloto com 9.889 e Taguatinga com 9.155.

