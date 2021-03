DF recebe nova remessa com 26,2 mil doses da Coronavac

Mais 26,2 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com Instituto Butantan chegaram ao DF na manhã desta quarta-feira (3). Recebida pela Secretaria de Saúde, as doses irão para o galpão da pasta no SIA e distribuída entre os pontos de vacinação na capital a partir das 14h.

Com expectativa alta, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou na terça-feira (2), que idosos com 75 anos devem ser contemplados com a nova remessa. A pasta da saúde deve definir, ainda nesta quarta, sobre o novo grupo a ser imunizado.

Com a recomendação do Instituto Butantan que a segunda dose da Coronavac deve ser aplicada em um período entre 14 e 28 dias após a primeira aplicação e, também, incertezas de chegada de uma nova remessa na capital federal, metade das doses recebidas – 13 mil doses – será reservada para aplicação da segunda dose no grupo prioritário. De acordo com a Codeplan, 9,3 mil pessoas nesta faixa etária de 75 anos residam no DF.

Ainda de acordo com o chefe do Buriti, a Secretária de Saúde trabalha com a ampliação da vacinação na capital em ritmo frenético. A expectativa da pasta e do emebedista é pelo início da imunização para idosos a partir de 70 anos até o fim deste mês. Em abril, a imunização seria para idosos com mais de 65 anos.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.