DF pretende iniciar imunização de último grupo de idosos, após chegada de imunizantes

Por Pablo Giovanni | Foto: Pascal Guyot/AFP

29/04/2021 10:55, atualizado às 10:57 de 29/04/2021

Com a chegada de mais imunizantes ao DF, a Secretaria de Saúde pretende iniciar a vacinação do último grupo de idosos com 60 e 61 anos, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Com a previsão de receber entre esta quinta (29) e sexta-feira (30), 59.988 doses da vacina AstraZenenca, além de 1.171 doses da Coronavac. Na previsão do governador Ibaneis Rocha, a nova remessa poderá atender 56.751 idosos e 2.237 agentes das de segurança, com expectativa de iniciar a imunização já nessa semana.

“Esperamos receber do Ministério da Saúde uma remessa de mais de 60 mil doses. Se essa promessa for cumprida, vamos iniciar nesta semana a imunização do público de 61 e 60 anos e ficaremos mais próximos de concluir a imunização do principal público prioritário, os idosos”, disse.

“Com essa remessa, poderemos ampliar a vacinação dos integrantes das forças de segurança, conforme a indicação do Ministério da Saúde em relação as prioridades de vacinação”, concluiu o emebedista.

Doses da Pfizer chegarão ao país

O primeiro lote de vacinas da Pfizer chega hoje (29) ao Brasil. No total, 1 milhão de doses serão transportadas em voo que chegará ao Aeroporto de Viracopos, com aterrissagem prevista para as 19h.

As doses serão distribuídas para os 26 estados e o Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é que sejam priorizadas as capitais devido às condições de armazenamento da vacina, que demanda temperaturas muito baixas.

O DFÁguasClaras questionou o número de doses que chegarão ao DF, mas o Ministério da Saúde disse que previsão é que “a distribuição para as 27 capitais do país inicie entre sexta-feira (30) e sábado (1°), em uma divisão proporcional e igualitária”. A quantidade para cada estado não foi confirmada pela pasta nacional.

O imunizante precisa ficar armazenado a -20 °C, conforme a nova autorização da Anvisa, por até 14 dias. Posteriormente, quando colocados em refrigeradores comuns — entre 2 °C e 8 °C —, poderá permanecer até cinco dias, apenas. O Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses da Pfizer em março deste ano.