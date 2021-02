DF pode começar vacinação de idosos com 75 anos ou mais nesta quinta-feira; entenda

Com a chegada pela manhã de 25,5 mil doses da vacina de AstraZeneca, produzida em parceria com a universidade de Oxford, o governador Ibaneis planeja estender o público-alvo e prioritário de vacinação contra a covid-19 na capital federal nesta próxima quinta-feira (25). A expectativa é contemplar idosos com 75 anos ou mais.

“Esperamos vacinar idosos a partir de 75 anos na quinta-feira (25/2)”, adiantou o governador.

O pronunciamento do governador Ibaneis Rocha aconteceu durante a cerimônia do decreto de regulamentação da Lei n³576/2020, que determina, de forma temporária, o pagamento por ocupação de espaços públicos para exercício de atividade econômica (feiras, quiosques, bancas de revistas, ambulantes).

Questionado sobre a aquisição de novas vacinas de outras farmacêuticas, como os imunizantes da União Química – produtora da vacina Sputnik V no Brasil – e Pfizer, aprovada nos últimos dias no país, o governador afirmou que confia no plano de vacinação do Ministério da Saúde e, portanto, não tem interesse em adquirir.

“Por enquanto, eu confio no Ministério da Saúde. Ele tem comprado todas as vacinas que têm aparecido. Tenho convicção de que vamos conseguir vacinar a nossa população de acordo com o cronograma estabelecido na última reunião com o ministro, que é ter, pelo menos, metade da população vacinada até o mês de junho ou julho. Sabemos das dificuldades por vacinas no mundo todo. Acho que criar essa guerra é competição entre municípios e estados, [o que] não é o mais salutar”, afirmou o emebedista.

A expectativa da pasta da saúde, gerida pelo secretário Osnei Okumoto, é pela chegada de 11 mil doses da CoronaVac até o fim de semana. A ideia dos gestores é ampliar a vacinação ao decorrer de imunizantes que chegam na capital federal, além da prorrogação da vacinação nos profissionais da saúde.

Na forma de cada vacina, a vacina AstraZeneca/Oxford se destaca pela diferença de datas das aplicações. Com intervalo de até 90 dias de vacinação, outros estados do país aplicam todas as doses disponíveis do imunizante na primeira etapa de vacinação. A vacina Coronavac é aplicada entre uma dose e outra em 14 a 28 dias.

Cidade

Em Águas Claras, a aplicação da vacinação segue sendo na Faculdade Unieuro. Para receber a segunda dose nos drive-thru, é obrigatório agendar o serviço, pelo site.

Medidas de agendamento foram adotadas para evitar longas filas – trânsito intenso em Águas Claras – e aglomerações. Só será permitido o agendamento de drive-thru para quem já recebeu a primeira dose e está com vacinação prevista da segunda dose para o período entre 22 e 26 de fevereiro.

Os postos drive-thru espalhados pelo DF funcionam das 9h às 17h de segunda à sexta.

Nos atuais moldes de vacinação na capital, o Distrito Federal está vacinando idosos com 79 anos ou mais, pacientes acomodados e profissionais da saúde, além de outros grupos prioritários, mas de ritmo devagar em decorrência do baixo número de doses disponíveis.

