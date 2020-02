DF Plaza recebe exposição em homenagem a Leonardo Da Vinci

Em homenagem aos 500 anos do legado de Leonardo Da Vinci, o DF Plaza Shopping recebe a exposição fotográfica Os Ideais do Renascimento. A exposição reúne fotografias do céu de Brasília e de paisagens e cenas da capital federal, relacionando cada situação a um estudo, observação ou a um trecho de obras de Leonardo da Vinci. As 29 obras foram capturadas pelas lentes do astrofotógrafo brasiliense Leonardo Caldas e estão em exibição gratuita no corredor do piso Térreo do DF Plaza até o dia 17 de março.

Leonardo da Vinci realizou observações e descreveu muitos fenômenos físicos e astrológicos ao longo de suas décadas de estudo sobre o planeta, a astrologia, o corpo humano e as leis da física. Grande parte desse estudo foi pioneiro e reverenciado por cientistas e observadores leigos ao redor do mundo, relacionando o que escreveu Da Vinci com o que é possível observar com os materiais atuais.

Esse traçado entre o estudo secular de Leonardo Da Vinci e o que é acompanhado e estudado ainda hoje por cientistas e leigos guiou Leonardo Caldas, educador físico em formação, mas fotógrafo dos céus “por paixão”. Nos registros, eclipses, imagens do céu da capital, cenas de aurora e crepúsculo, registros da Lua e de cenas da cidade ao longo das horas da noite, incluindo uma revoada de pássaros com um eclipse solar ao fundo, foto escolhida como Astronomy Picture of the Day pela NASA.

Com um acervo de mais de 10 mil imagens adquirido ao longo de uma década, o morador de Águas Claras selecionou aquelas que pudessem ilustrar as obras em virtude dos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci.

Serviços:

Data: 30 Janeiro a 17 de Março de 2020, Todos os Dias

Hora: De segunda a sábado, das 10h às 22h e Domingo, das 14h às 20h

Local: Shopping DF Plaza – Águas Claras

