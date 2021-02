DF Plaza realiza exposição sobre os 60 anos da ARUC: maior campeã do carnaval de Brasília

Em função da pandemia, neste ano não haverá o tradicional carnaval com desfiles de escolas de samba e blocos de rua. Para que esse período seja lembrado com paixão e segurança, o DF Plaza Shopping realiza a exposição Aruc (Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro) 60 anos – a maior campeã do carnaval de Brasília, até 28 de fevereiro, no horário de funcionamento do mall.

Essa homenagem permitirá ao público conhecer os elementos que fizeram parte do crescimento da escola de samba do Cruzeiro. A sexagenária Aruc conquistou 31 títulos, um octa-campeonato, um penta, dois tetras e dois tris. A escola é hoje a maior vencedora de desfiles de carnaval no Brasil, superando inclusive a sua madrinha Portela, do Rio de Janeiro.

A Associação foi criada no dia 21 de outubro de 1961, por um grupo de moradores do Bairro do Gavião (antigo nome do Cruzeiro), reuniu-se nos fundos da casa de Paulo Costa, na Quadra 14, para fundar uma entidade que promovesse o congraçamento dos moradores do bairro, desenvolvendo atividades de lazer, esporte e cultura.

Tudo isso será contado na exposição com painéis, fotos, estandartes, troféus e instrumentos de percussão. Para que o visitante tenha uma experiência ainda mais emocionante, o espaço terá iluminação especial e trilha sonora com os sambas enredos.

A exposição seguirá o protocolo de segurança que o momento exige. A entrada é franca e livre para todos os públicos.

