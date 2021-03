DF começa a vacinar amanhã idosos com 69, 70 e 71 anos

Após a chegada de 48 mil doses da Coronavac e 250 doses da vacina de Oxford, o Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu ampliar o grupo de vacinação contra a Covid-19 na capital para idosos com 69, 70 e 71 anos.

Na expectativa da pasta e do governador Ibaneis Rocha (MDB), o início da imunização para idosos a partir de 70 anos seria até o final deste mês, o que acabou se concretizando. Com a aceleração frenética da vacinação, o governo trabalha com a hipótese que o atendimento prioritário siga até o público de 65 anos.

Mesmo com a vacinação respeitando grupos prioritários, a pasta da saúde também trabalha com a possibilidade de maior aceleração na entrega de vacinas para a imunizar a população em geral, contando com o apoio do governo federal na logística de entrega.

Cidade

Em Águas Claras, o ponto de vacinação é a Faculdade Unieuro.

Não é necessário agendar atendimento. Todos os pontos, sejam nas salas de vacina, que abrem às 8h, e os drive-thrus, que abrem às 9h, receberão os pacientes até as 17h. Com exceção desta segunda-feira (22), a vacinação irá começar a partir das 13h, tanto nas UBSs quanto nos drives-thrus.