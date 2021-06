DF chega à faixa etária dos 55 anos e vacinação alcança mais 43 mil

Por Agência Brasília | Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

Em duas semanas, o GDF reduziu em cinco anos a faixa etária para a imunização contra a covid-19. A partir desta sexta-feira (11), o agendamento para pessoas com 55 anos ou mais será liberado. Em torno de 43 mil doses estarão disponíveis para o público de 55, 56 e 57 anos, que, segundo a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), soma uma população de 60 mil pessoas, mas cerca de 17 mil delas já foram vacinadas por fazerem parte de outro grupo prioritário.

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (10) no Palácio do Buriti, os secretários de Saúde, Osnei Okumoto, e o da Casa Civil, Gustavo Rocha, anunciaram que as doses destinadas para a nova faixa etária estão entre as 120 mil destacadas pela Secretaria de Saúde, entre as já disponíveis na rede de frio e as que vão chegar até a semana que vem. “A Secretaria de Saúde está fazendo um remanejamento das doses para dar um dinamismo maior à vacinação, reduzir com mais velocidade a idade, encampar outras categorias profissionais ou finalizar aquelas que já começaram”, explicou Gustavo Rocha.

Além das pessoas acima de 55 anos, serão vacinados mais 500 servidores do Ministério da Saúde, 256 da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), 2 mil moradores de rua, mil aeroportuários, 5 mil rodoviários, 500 trabalhadores da assistência social, 1,5 mil para as Forças Armadas, 15 mil pessoas com comorbidades, 10 mil deficientes sem o BCP, 8 mil para a segurança pública (o que deve finalizar a aplicação da vacina em policiais civis e militares e bombeiros) e 38 mil profissionais da educação pública.

A vacinação contra a covid-19 para os profissionais de creches continua neste final de semana com a aplicação da AstraZeneca. Serão quatro pontos na modalidade drive-thru com mil doses em cada um no sábado e o mesmo quantitativo no domingo.

Na semana que vem, todas as vacinas destinadas para os funcionários das escolas serão as da Janssen, empresa do grupo Johnson & Johnson, que devem chegar ao DF entre domingo (13) e terça-feira (15). A imunização com esta vacina ocorre em apenas uma dose e o objetivo é que todos os profissionais da rede pública sejam vacinados para o retorno das aulas presenciais em agosto. As pastas de Saúde e de Educação montarão uma “operação de guerra” para aplicar as vacinas antes da data de vencimento, com prazos estipulados para o fim da imunização.

“Nenhuma vacina vai vencer. Eu peço para que os profissionais da educação compareçam aos postos de vacinação imediatamente depois da chegada das vacinas. Caso tenha alguma sobra, a vacina será destinada para outros públicos“, avisou o secretário da Casa Civil. Segundo ele, o secretário de Educação, Leandro Cruz, vai encaminhar uma lista com o nome dos profissionais por cada escola para que a Secretaria de Saúde possa definir os postos de vacinação.

Agendamento

Durante a conversa com os jornalistas, os gestores também destacaram o número de agendamentos e o aumento da busca pela imunização. De acordo com Gustavo Rocha, a expectativa era vacinar 24 mil pessoas com 58 e 59 anos e 23.467 já estão agendadas, quase que a integralidade.O mesmo acontece entre o público com comorbidades. Das 273.478 pessoas previstas para serem vacinadas, 209.727 já foram agendadas O GDF tem cadastradas 4.532 pessoas com deficiência sem o BPC e 3.826 delas já foram agendadas.

Osnei Okumoto afirmou que, todas as análises do último sequenciamento genômico, realizado pela equipe de Biologia Molecular do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen), com 92 amostras, tiveram resultado para a cepa P1, conhecida como a variante brasileira com primeiros casos registrados em Manaus. Segundo ele, desde janeiro, foram 490 testes feitos principalmente em casos de reinfecção, óbitos e pacientes graves.

O secretário de Saúde também disse que 12% das vacinas aplicadas até agora no DF (125 mil doses) foram para pacientes de outros estados. Os gestores também defenderam a estratégia da Secretaria de Saúde de não aplicar como D1 as doses enviadas pelo Ministério da Saúde destinadas a D2. E reforçaram que, pacientes que tomaram a primeira dose em outros estados, não receberão a segunda dose no DF. “Ao apresentarem o cartão de vacinação de outro estado a segunda dose não será aplicada. Se você toma a primeira em outro estado e busca a segunda aqui, vai estar pegando a dose de outra pessoa que vacinou aqui”, explicou Gustavo Rocha.

