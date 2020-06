DF CHEGA A 170 ÓBITOS PELO CORONAVÍRUS

No último domingo (31/5), a Secretária de Saúde atualizou os números do Distrito Federal, que registrou oito mortes nas últimas 24 horas. As mortes aconteceram em Águas Claras, Ceilândia, Guará, Riacho Fundo I, Samambaia e Taguatinga. Ao todo, o DF soma 170 óbitos, sendo 157 de moradores da capital federal e 13 de residentes de estados do país.

Além das mortes, o número de casos confirmados também vem aumentando. Neste domingo, a Secretaria de Saúde registrou mais 306 infectados, totalizando 9.780 confirmações da doença na capital. Do total de casos confirmados, 5.384 estão recuperados. Dos 4.225 ativos, 71 estão em estado grave; 229, moderados; 2.558, em estado leve; e 1.371, em análise.

Ceilândia ainda é a cidade com mais casos confirmados de covid-19. Neste domingo, foram contabilizados mais 47 infectados, e a região administrativa chega a 981 registros da doença. O Plano Piloto aparece em seguida, com 884 confirmações. O Sistema Penitenciário soma 758 casos.

