DF amplia vacinação contra a gripe para toda a população a partir de seis meses

A partir da próxima segunda-feira (19), as unidades públicas de saúde do Distrito Federal vão vacinar toda a população com mais de seis meses de idade contra a gripe. Com isso, a Secretaria de Saúde (SES-DF) pretende ampliar a cobertura vacinal e, consequentemente, reduzir os casos graves de infecções respiratórias causadas pelo vírus influenza.

A campanha de vacinação começou em 25 de março, inicialmente voltada para os grupos prioritários, como idosos, gestantes, puérperas, crianças pequenas e profissionais da saúde. Agora, com um estoque disponível de 300 mil doses, o GDF vai oferecer a vacina a toda a população, enquanto houver imunizantes nas unidades.

Vacinação como estratégia de proteção

Até o momento, a rede pública já aplicou 272 mil doses no DF, número contabilizado até a última terça-feira (13). Além disso, somente no Dia D da campanha, realizado no último sábado (10), quase 12 mil pessoas se vacinaram.

“É importante intensificar a ação de vacinação contra a gripe. É o instrumento que a Secretaria de Saúde e o GDF lançam mão para proteger a população contra essas infecções que circulam no período de outono e inverno”, destacou o subsecretário de Vigilância à Saúde da SES-DF, Fabiano dos Anjos.

De acordo com estudos do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA), a vacina pode reduzir em até 35% o risco de hospitalizações entre pessoas mais vulneráveis.

Onde se vacinar

Atualmente, 164 salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do DF oferecem o imunizante. A lista completa dos locais está disponível no site da Secretaria de Saúde.

Para garantir a vacinação, basta apresentar um documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação. Vale lembrar que o imunizante protege contra os vírus H1N1, H3N2 e B, e pode ser aplicado junto com outras vacinas do calendário básico.

Sala de Vacina de Águas Claras

Horário: das 7h30 às 18h30 – de SEGUNDA a SEXTA-FEIRA (Dias úteis)

Endereço: Rua Manacá – Lote 2 – Administração Regional de Águas Claras

*com informações da Agência Brasília.

Por: Rafaella Iack.

