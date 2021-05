DF abre horário noturno para vacinação contra Covid-19 a partir de segunda-feira (3)

Por Pablo Giovanni | Foto: Breno Esaki/Agência Brasília

30/04/2021 22:36, atualizado às 22:37 de 30/04/2021

O Distrito Federal terá um ponto de vacinação contra a Covid-19 em período alternativo. Por meio de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal e as Forças Armadas, grupos prioritários de vacinação agora terão acesso a um horário inédito para imunização: das 18h às 23h. O ponto será a Praça dos Cristais, em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU).

A medida foi proposta pela Secretaria de Saúde. O horário, visando atender os idosos que ainda não tomaram a vacina e/ou são dependentes de parentes para locomoção, irá facilitar a vida dos cidadãos que só podem após o horário comercial devido ao horário de serviço.

“Nesse momento tão sensível que estamos vivendo, é muito importante contar com os parceiros nas atividades relacionadas ao combate à covid-19”, destaca o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero Martins, que agradeceu o apoio das Forças Armadas no processo de imunização da população do DF.

“Esse ponto de vacinação, coordenado pelo Exército, é um grande ganho para a população do DF, pois será estratégico, e tenho certeza que terá uma boa aceitação, pelo horário de funcionamento diferenciado”, conclui o subsecretário.

O local de vacinação acontecerá em modalidade drive-thru, com aplicação das doses sendo ministradas pelos militares do Comando Conjunto Planalto, que atuam na área de saúde. De acordo com a pasta da saúde, os profissionais foram treinados e capacitados por equipes da secretaria para manuseio das vacinas contra a Covid-19.

