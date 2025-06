Detran realiza mais de 650 abordagens em operação integrada com foco na segurança viária

Entre os dias 30 de maio e 1º de junho, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) promoveu uma série de operações de fiscalização em diferentes regiões do DF, com destaque para Águas Claras, Sudoeste, Plano Piloto, Vila Planalto, Sobradinho II, Ceilândia e Taquari. As ações, por sua vez, contaram com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e tiveram como foco o combate às irregularidades de trânsito, a conscientização dos motoristas e o reforço à segurança viária.

Abordagens

No decorrer das operações, 657 abordagens foram realizadas. Os agentes verificaram a documentação dos condutores, as condições dos veículos e aplicaram 544 testes do bafômetro. Como resultado, 44 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, evidenciando que a maioria dos condutores abordados estava em conformidade com a lei, o que, assim, reforça o avanço da conscientização sobre os riscos da direção alcoolizada.

Além disso, as equipes também identificaram 7 motoristas inabilitados, 9 com a CNH vencida e 2 dirigindo com a habilitação suspensa. Cinco veículos foram autuados por escapamento alterado, prática que afeta o sossego público. Ao final da operação, 55 veículos foram removidos aos depósitos e 35 infrações diversas foram registradas.

Ações permanentes de prevenção

Segundo o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Bruno Baruque, essas ações são parte de uma estratégia contínua de prevenção de acidentes.

“A participação da sociedade, com respeito às leis de trânsito e atitudes responsáveis, é fundamental para contribuir para um trânsito mais seguro para todos no Distrito Federal”, afirmou o diretor.

Por fim, as operações seguem ocorrendo regularmente em todo o DF, com o objetivo de preservar vidas e garantir a ordem no tráfego urbano.

*Com informações do Detran-DF.

Por: Rafaella Iack.

