Detran realiza ações especiais no trânsito durante Arraiá Águas Claras

Nesta sexta-feira (23) e sábado (24), o Detran-DF realizará intervenções no trânsito de Águas Claras para garantir a fluidez e a segurança viária durante a realização do Arraiá Águas Claras, festa junina que acontece no estacionamento do Centro Universitário Uniplan.

As ações terão início a partir das 17h em ambos os dias. Para tanto, os agentes de trânsito vão implantar sinalização na Avenida Parque Águas Claras, nas proximidades da Uniplan, com o objetivo de coibir o estacionamento irregular. Além disso, na Avenida das Castanheiras, será instalada sinalização para redução da velocidade dos veículos, promovendo mais segurança para pedestres e motoristas.

Durante todo o evento, as equipes de fiscalização do Detran-DF estarão presentes nas redondezas, realizando o controle de tráfego, prevenindo infrações e auxiliando na travessia dos pedestres.

Com isso, o reforço na operação busca garantir que a população possa curtir a festa com tranquilidade, sem comprometer a mobilidade urbana da região.

*com informações do Detran-DF.

Por: Rafaella Iack.

