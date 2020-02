Detran Móvel retorna a Águas Claras

Nesta semana, o projeto Detran nas Cidades realizará atendimento ao público na Região Administrativa de Águas Claras. O ônibus ficará estacionado ao lado da Administração, de terça a sexta-feira (11 a 14/02), e funcionará das 9h às 16h, ininterruptamente. Neste ano, o Detran nas Cidades já passou pelo Guará, Núcleo Bandeirante e Candangolândia.

O projeto Detran nas Cidades foi lançado no dia 16 de julho de 2019. Desde então, a Autarquia está utilizando um ônibus equipado para realizar atendimentos presenciais, oferecendo consulta de débitos, impressão de boletos, emissão do CRLV, comunicado de venda e alteração de endereço. A cada semana, o veículo permanece em uma Região Administrativa, conforme calendário programado. No ano passado foram realizados 14.346 atendimentos, sendo 8.779 emissões de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

O BRB móvel e empresas de parcelamento também participam da ação, a fim de possibilitar o pagamento de eventuais débitos, permitindo a regularização e emissão do CRLV no mesmo dia.

A programação completa está disponível no site www.detran.df.gov.br.