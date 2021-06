//Detran faz limpeza de faixas de pedestres em Águas Claras nas próximas semanas

Detran faz limpeza das faixas de pedestres em Águas Claras nas próximas semanas

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

28/06/2021 23:58, atualizado às 23:58 de 28/06/2021

Nas próximas semanas, o Detran, no cronograma divulgado pelo departamento, estará nas ruas e avenidas de Águas Claras promovendo a limpeza das faixas de pedestres. Para garantir a segurança dos pedestres durante a travessia, o diretor-geral Zélio Maia reforça o objetivo da limpeza, dando mais visibilidade na hora da travessia dos moradores, além de facilitar para os motoristas.

“Durante o período de estiagem, o acúmulo de sujeira, fuligem e óleo no asfalto prejudica a refletância da sinalização horizontal, comprometendo a visibilidade das faixas de pedestres, mesmo aquelas com a pintura nova. Com o serviço de lavagem, investimos na segurança do pedestre e otimizamos os recursos públicos, que muitas vezes eram desperdiçados com repintura das faixas que estavam apenas sujas”, explica o diretor-geral do Detran, Zélio Maia, em ações em outras regiões administrativas.

No Código de Trânsito Brasileiro, a proteção deve vir do maior para o menor, logo, o pedestre – mais frágil citado no documento do CTB – deve ser o alvo de maior cuidado do trânsito. No entanto, Águas Claras – cidade de maior crescimento no DF – ainda sofre com faixas de pedestres quase invisíveis.

Com isso, buscando garantir a segurança durante a travessia dos moradores, evitando assim, acidentes como atropelamentos ou batidas, Águas Claras deve receber ações de lavagem de faixas de pedestres do Detran nas próximas semanas, além de outras regiões administrativas, como Samambaia e Santa Maria.

