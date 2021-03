Detran controla tráfego de veículos no drive-thru de vacinação, em Águas Claras

Nesta terça-feira (23), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) está nos trabalhos de organização do trânsito nas proximidades dos locais de vacinação contra a Covid-19 no DF. O órgão usou as redes sociais para noticiar os trabalhos, como na Ceilândia, Guará e Asa Norte, além de Águas Claras na Avenida das Castanheiras.

Após a ampliação no grupo de vacinação para idosos com mais de 69 anos contra a Covid-19 no DF, a segunda-feira (22) foi marcada por longas filas nos drives-thrus de todas as cidades. Em Águas Claras, o trânsito fechou entradas de condomínios, como o Top Life, na Rua 36 Norte.

Detran-DF

A equipe de reportagem do DFÁguasClaras entrou em contato com a assessoria de imprensa do Detran-DF buscando informações sobre logísticas adotadas pelo órgão para evitar congestionamento nas avenidas e ruas de Águas Claras, principalmente em período de ampliação do grupo prioritário de vacinação na capital, que informou que “está trabalhando para garantir a fluidez, a segurança nas vias e a organização do trânsito durante esse período de vacinação”, disse.

“A procura pela vacina tem sido alta e consequentemente isso causa impactos no trânsito.

Diante disso, a faixa da direita da Av. Castanheiras foi reservada para acomodar os veículos que se direcionam para a vacinação, e várias equipes foram destacadas para organizar o trânsito nestes locais. A prioridade é controlar o trânsito de forma que todos tenham acesso à vacina. Pedimos a compreensão dos condutores caso haja um pouco de retenção”, conclui a nota.

Vacinação

Para ter direito à vacina, é necessário apresentar um documento com foto. Os que vão tomar a segunda dose, também devem apresentar um documento com foto e o cartão de vacina Covid.

Não é necessário agendar atendimento. Todos os pontos, sejam nas salas de vacina, que abrem às 8h, e os drive-thrus, que abrem às 9h, receberão os pacientes até as 17h.

