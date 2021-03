Correios: estatal informou que não há previsão de nova agência em Águas Claras

Única agência na cidade, a agência dos correios de Águas Claras, nos últimos meses, não anda comportando a demanda da população. Em imagens divulgadas no último mês pelo DFÁguasClaras, mostramos as longas filas e aglomeração na agência localizada no Águas Claras Shopping.

Após quase nove meses fechada, a agência retornou em janeiro passado com a expectativa de sanar os problemas da cidade com os serviços de envio e entrega de correspondências. Na época, a moradora de Águas Claras, Conceição Torres, comemorou a reabertura da agência. “Estava fazendo mesmo falta, era muito difícil me deslocar para outras localidades a fim de resolver algumas questões, já que a mais próxima era em Taguatinga. Fico muito feliz da agência voltar a funcionar, vai facilitar muito”, disse.

Em meio à pandemia, moradores da cidade relatam que a única agência da cidade acumula longas filas no shopping, com pessoas se aglomerando. Segundo relatos de funcionários do shopping, a cena é cotidiana.

Procurado pela equipe de jornalismo do DFÁguasClaras, a assessoria de imprensa dos Correios nos informou que ampliou a estrutura da agência para atender um número maior de pessoas em janeiro passado. A estatal informou que dispõe de um aplicativo na internet para cadastrar encomendas para evitar filas de atendimento em período de pandemia.

“Em 2020, a agência Águas Claras Shopping foi reinaugurada após uma reforma e com isso teve a sua estrutura expandida, resultando em um número maior de guichês de atendimento. Desde então, outras ações de melhorias estão sendo aplicadas e planejadas para a unidade. Já foram implementadas, por exemplo, a reposição de efetivo em casos de ausências não programadas e a ampliação do horário de funcionamento.”

Questionada pela equipe de reportagem sobre a possibilidade de mais agências dos correios na cidade, os Correios esquivou dizer sobre datas, mas informou que ações futuras estão sendo planejadas para melhorar o serviço.

“No atual momento, os Correios têm aplicado esforços em ações de melhoria na unidade de atendimento em Águas Claras. Toda e qualquer ação da empresa é promovida com base em estudos e avaliações de viabilidade. Como já informado anteriormente, ações futuras estão sendo planejadas para melhor prestação do serviço à população da cidade”, concluiu.

Funcionamento

Com a determinação do lockdown, a agência continua em funcionamento, mas com limite de entrada. O horário definido de funcionamento é de 10h às 18h, no Shopping Águas Claras.