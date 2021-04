Coronavírus: GDF amplia horário de funcionamento de bares e restaurantes

Com decisão favorável na última semana com a continuação das atividades reabertas no dia 1°, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou que irá ampliar o horário de funcionamento de bares e restaurantes até às 21h. Anteriormente, os estabelecimentos funcionavam até às 19h.

Com a taxa de transmissão da covid-19 desacelerando, chegando a 0,87 nesta segunda-feira (12), o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva de imprensa também anunciou medidas relacionadas as atividades esportivas na capital.

Além de mudanças publicadas no Diário Oficial do DF, o Governo do DF permitiu a venda de bebidas alcoólicas por mais uma hora, entre 5h às 21h. Nos restaurantes, antes o funcionamento era até às 19h, mas com novas regras publicadas no DODF, os estabelecimentos ganham mais uma hora de funcionamento.

Atividades esportivas

No fim de semana, o Estádio Mané Garrincha sediou a final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras, vencida pelo rubro-negro. De quase não realizada, após o “vai e vem” do judiciário determinando a retomada ou não do lockdown, as atividades esportivas no DF ganharam mais um capítulo.

No novo texto, a realização de jogos esportivos está autorizada após às 22h, mas sem público. Vale relembrar: o toque de recolher no DF permanece de 22h às 05h. O uso de embarcações em clubes esportivos, desde que seja com 50% da capacidade de ocupação também está autorizada.

Então o que muda?

Antes proibida de 20h às 5h, o novo decreto estimula um novo horário: 21h às 5h. Nos mesmos moldes, os bares e restaurantes funcionavam com atendimento ao público no local até às 19h. Com exceções dos serviços de deliverys, os atendimentos podiam ser aceitos até às 22h, com entregas até 23h.

No novo decreto, apenas muda o atendimento ao público local, com encerramento às 21h. Os serviços de delivery foram mantidos com os atuais horários.

Ao que diz as atividades e competições esportivas profissionais, o antigo decreto com vigor até esta segunda-feira (12) permitia a atividades dos jogos entre 6h às 21h. No novo decreto, o horário é ampliado em mais uma hora, com encerramento até às 22h. Nos dois decretos, não há permissão para presença de público. Os clubes recreativos poderão funcionar de 6h às 21h, com ocupação de 50%. A junção de barcos é proibido.

