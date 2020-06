Consumo de água nas áreas urbanas do Distrito Federal diminui

O consumo urbano de água no Distrito Federal registrou queda entre os anos de 2013 e 2019. Em 2013, foram consumidos 167.591.442 m³ de água no DF. Já em 2019, o consumo anual foi de 158.200.326 m³, segundo estudo da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), divulgado neste Dia Mundial do Meio Ambiente.

O consumo per capita de água no DF reduziu bastante em comparação às demais unidades da Federação. Em 2013, o Distrito Federal era o quinto estado com maior consumo per capita de água no Brasil. Já em 2018, caiu para a 17ª posição no ranking, registrando 135,2 litros diários por habitante. Observa-se que o principal uso urbano de água no DF é residencial (83,78%), seguido pelos usos comercial (9,50%), público (6,43%) e industrial (0,29%).

Em 2019, o Riacho Fundo II permaneceu como a Região Administrativa com o menor consumo per capita, de 71 litros diários por habitante, enquanto o Lago Sul continuou liderando o ranking, com 396 litros diários consumidos por habitante.

A gerente de Estudos Ambientais da Codeplan, Kassia Castro, reforça a importância da água na garantia dos direitos das populações. “Com todas as mudanças que estamos enfrentando é importante resgatar a importância e o papel central da água como bem comum e de direito universal. Garantir sua preservação e renovação na natureza é essencial para manutenção e qualidade de vida, desenvolvimento econômico e conservação dos mais diversos.

Em julho de 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial. No Distrito Federal, 871.131 domicílios urbanos são atendidos pelo sistema de abastecimento hídrico da capital, o que representa 99% dos lares brasilienses, segundo o estudo “Um panorama das águas no Distrito Federal”.

Das 31 regiões administrativas (à época do estudo, as RAs Arniqueira e Sol Nascente/Pôr do Sol não existiam), 17 possuem cobertura total de fornecimento de água: Águas Claras, Candangolândia, Ceilândia, Cruzeiro, Guará, Itapoã, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, São Sebastião, SIA/Saan, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga e Varjão. As RAs com menor cobertura hídrica são Fercal, Jardim Botânico, Lago Norte, SCIA/Estrutural, Sobradinho e Sobradinho II. As maiores demandas por água no Distrito Federal são para uso humano e agrícola.

* Com informações da Codeplan