CONFIRMADO! Ibaneis antecipa e lockdown será total na capital federal a partir de domingo (28); veja lista de serviços essenciais

Após divulgação do lockdown na noite da última quinta-feira (25), o DF antecipou e entrará em lockdown de forma total – ou seja, lockdown total, a partir de meia noite de domingo (28/2) por tempo indeterminado. O GDF chegou a publicar um texto nesta manhã no Diário Oficial do DF (DODF) determinando a restrição de 20h às 05h, mas após reuniões da cúpula do GDF, foi constatado apenas um leito de UTI para adultos disponível. Apenas serviços considerados essenciais poderão funcionar.

No decreto que será publicado em instantes na noite desta sexta-feira (26), Ibaneis detalha que a crescente da ocupação dos leitos de UTIs direcionados para casos de covid-19 aumentaram nos últimos e, portanto, o decreto foi antecipado.

“A escalada dos casos nos obriga a interferir diretamente e eu decidi decretar lockdown para tentar conter esse avanço da doença. Ninguém fica feliz com uma decisão dessa, ao contrário, mas é preciso ter responsabilidade nessa hora, ainda que seja uma medida impopular. Só os serviços fundamentais vão funcionar e o decreto sai ainda hoje em edição extra do Diário Oficial”, disse o governador Ibaneis Rocha (MDB) ao portal de notícias Correio, antes da reunião que decidiu a alteração do lockdown, agora total, para a meia noite de hoje.

Veja os serviços que não poderão funcionar durante o lockdown total, conforme publicação no Decreto

Eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público;

Atividades coletivas de cinema e teatro;

Atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino

pública e privada;

pública e privada; Academias de esporte de todas as modalidades;

Boates e casas noturnas;

Atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos;

Estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins;

Salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos;

Quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições;

Oficinas de lanternagem e pintura;

Comércio ambulante em geral; e

Construção civil.

Também ficam interrompidos

Estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins; e

Museus, zoológico, parques ecológicos (Parque de Águas Claras incluído), recreativos, urbanos, vivenciais e afins.

Atividades não afetadas pela medida

Laboratórios, clínicas de saúde e farmácias e o serviço de delivery de Shoppings Centers;

Delivery, drive-thru e take-out, sem abertura do estabelecimento para atendimento ao público em suas dependências;

Supermercados;

Hortifrutigranjeiros;

Minimercados;

Mercearias e padarias;

Postos de combustíveis;

Comércio de produtos farmacêuticos;

Hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, laboratórios e farmacêuticas;

Clínicas veterinárias;

Comércio atacadista;

Lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários;

Funerárias e serviços relacionados;

Lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos;

Serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo;

Lojas de material de construção; e

Cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião.

Bares e restaurantes da cidade

Afetados pelo lockdown e, anteriormente, pela restrição de bares e restaurantes, Fabrício, responsável pela unidade do Potiguar Caldos em Águas Claras mostrou receio por uma maior queda no faturamento da empresa. “Com a restrição do funcionamento dos bares através do decreto do ano passado, tivemos queda de 40% no nosso faturamento. Entendemos que a situação no DF é complicada, mas com o lockdown, o impacto será muito forte. Algo em torno de 50%”, disse em ligação ao DFÁguasClaras.

A Associação Comercial Empresarial e Industrial de Águas Claras (ACIAC) afirmou, nesta sexta-feira (26), que recebeu a notícia do lockdown na capital como preocupação.

“Os bares e restaurante começaram a esboçar reações positivas após longo período de restrições no funcionamento. Desde do início da pandemia, somamos mais de 20 mil empregos perdidos, então, não é o setor de bares e restaurantes que são os maiores culpados pelos números de casos e ocupações de leitos. Muitos empresários têm seguido à risca todas as medidas de prevenção para aumentar os cuidados para os clientes nos estabelecimentos”, afirmou o presidente da associação, Adriano Galeano.

“Enxergamos muitas vezes comércios como culpados que não respeitam os protocolos, muito mais pela ausência das autoridades. Muito também pela negligência de alguns proprietários. Esses são um dos pequenos grandes motivos que contrapomos contra a decisão do decreto do lockdown”. “Festas clandestinas são os maiores causadores de contaminação no DF, e não enxergamos o setor de bares e restaurante como causadores. Estes, inclusive, são os que têm mais interesse em manter todas as medidas profiláticas em decorrência de manter os seus comércio aberto, concluiu.

BOLETIM EDIÇÃO EXTRA

