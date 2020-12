Confira o roteiro das Carreatas do Papai Noel no DF

No ano de 2020 as secretarias de Cultura e a de Economia se juntaram para levar a magia de Natal para todo o Distrito Federal. As pastas adaptaram as comemorações para seguir as medidas de prevenção e cuidados contra o coronavírus e estão realizando carreatas por todo o DF com a presença do Papai Noel. Os veículos vão passar nas regiões administrativas entre 16 e 23 e 25 e 29 de dezembro, a partir das 18 horas. Águas Claras receberá a carreata no dia 21 de dezembro.

As carreatas contarão também com apresentações de artistas locais e de servidores públicos. O projeto é parte do DF Cultural – Natal Digital nas Cidades. De acordo com o coordenador executivo do evento, Sidnei Barreto, a velocidade dos veículos será reduzida para que as pessoas possam escutar e ver nas ruas e das casas, mas não vão estacionar para evitar aglomerações.

Roteiro da carreata 18/12 – Fercal e Sobradinho II 19/12 – Jardim Mangueiral e São Sebastião 20/12 – Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol 21/12 – Arniqueiras, Águas Claras e Taguatinga 22/12 – Recanto das Emas e Riacho Fundo II 23/12 – Santa Maria e Gama 25/12 – SIA, Guará, Vicente Pires e Brazlândia 26/12 – Plano Piloto 27/12 – Itapoã e Paranoá 28/12 – Samambaia 29/12 – Sobradinho e Planaltina Para mais informações acesse: www.natalculturaldigital.com.br

*Informações Secretaria de Economia