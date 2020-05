Confira a atualização dos postos de testagem de Covid-19

Desde segunda-feira (18), os postos de Águas Claras, Planaltina e Lago Norte deixaram de funcionar. A mudança de local é devido à avaliação do cenário epidemiológico de infecção pelo novo coronavírus no DF, por isso Brazlândia passou a contar com um ponto de testagem, na Administração Regional da cidade. Além da região, a Octogonal (Terraço Shopping) e o Guará (Administração Regional) ganharam postos com atendimento por drive-thru.

Os testes são exclusivos para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos, e que moram nas regiões administrativas abrangidas pelo local onde o posto está montado. O exame é feito por drive-thru, sem a pessoa sair do carro, baseado nos sintomas que foram informados durante cadastro, como oriza, diarréia, dificuldade respiratória, dor de garganta, febre ou tosse.

Além disso, o cidadão deverá informar se é portador de comorbidades, como diabetes, doença renal crônica, doenças pulmonares, hipertensão, obesidade, ou se é gestante.

Para fazer o exame, o interessado deve se cadastrar no site testa.df.gov.br e preencher o formulário. Após cadastro, o cidadão recebe um código por e-mail e só então poderá escolher quando deseja ser atendido e, em seguida, escolher o ponto em que fará a testagem. A visualização das vagas é disponibilizada em até dois dias seguintes à data de marcação.

Locais para testagem Ceilândia e Sol Nascente Centro Universitário Iesb Ceilândia Norte – QNN 31 Plano Piloto, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal Parque da Cidade – Estacionamento 13 Terraço Shopping – SHC aos entrequadras 2/8 lote 5 Taguatinga e Ceilândia JK Shopping – Setor M-Norte QNM 34 Santa Maria e Gama Estádio Bezerrão Núcleo Bandeirante, Guará, Candangolândia, Park Way e SCIA Park Shopping – SAI/SO Área 6580 Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Riacho Fundo II Administração Regional de Samambaia – Centro Urbano – Samambaia Sul Paranoá, São Sebastião, Lago Sul, Jardim Botânico e Itapoã Estádio JK – Estacionamento, quadra 1 Brazlândia Administração Regional de Brazlândia – Setor Tradicional Q 14