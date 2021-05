Condomínios de Águas Claras receberão certificado de coletiva seletiva

Por Pablo Giovanni | Foto: Divulgação/SLU

11/05/2021 19:50, atualizado às 19:52 de 11/05/2021

A produção de lixo em condomínios pode ser um grande problema, principalmente em Águas Claras – cidade com número alto de condomínios. Os moradores têm diferentes graus de preocupação com a produção de resíduos, sua devida separação ou com o meio ambiente em geral. E por isso, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai entregar 308 certificados para residências e condomínios que conseguiram acertar na coleta seletiva.

“É uma forma de valorizar e reconhecer aqueles moradores e condomínios que estão preocupados em fazer a coleta seletiva e também de alertar aqueles que ainda não estão olhando para isso. Aqueles que receberam três cartões vermelhos poderão ser notificados pelo DF Legal e até receber multa, conforme prevê a legislação. Mas nossa intenção é educar”, explica a assessora de mobilização do SLU, Adelaide Cristina.

A campanha Cartão Verde, responsável por separar os resíduos e aumentar o índice de reciclagem está em ação em todo o DF. Apesar da campanha, o SLU pede que a separação melhore, já que o material reciclável chega para as cooperativas misturados com o o material orgânico.

Com o bom trabalhos dos condomínios e moradores, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai entregar 62 certificados para Águas Claras. Além da cidade, Guará (23), Asa Norte (206) e Taguatinga (17) vão receber as honrarias do serviço de limpeza.

Além da entrega de certificados, a campanha Cartão Verde também inicia a sua sexta etapa. Os garis vão avaliar a qualidade da coleta em outra amostragem nas regiões de Águas Claras, Asa Norte, Ceilândia e Taguatinga.

