Comandante-Geral recebe visita de membros da FECONSEG

Na tarde da última quinta-feira (18), o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Julian Pontes, participou de uma reunião com membros da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Distrito Federal (FECONSEG), no gabinete do Comando-Geral da PMDF.

O objetivo é fortalecer parceria com a Polícia Militar para o desenvolvimento de atividades dos CONSEGs. A FECONSEG entende que somente com a participação efetiva, de fato e de direito dos CONSEGs, será alcançado consciência política e social para construção de uma segurança pública com mais eficiência e cidadania.

Estiveram presentes a senhora Flávia C. Portela, presidente do CONSEG Brasília Centro, o senhor Sérgio Santos, Conseg Paranoá e Vice Presidente FECONSEG-DF, senhora Maria do Carmo Maia, Diretora CONSEGs Rurais da FECONSEG-DF, o senhor Marcelo Santos Lacerda, Presidente CONSEG Brazlândia, o senhor Marcelo de Carvalho, Diretor Geral FECONSEG/DF e o Hoto Spiridião do Rego Barros, Presidente CONSEG Águas Claras e diretor da FECONSEG/DF.

O comandante-geral da Polícia Militar do DF, Julian Pontes, falou do interesse da corporação em reforçar sua participação nas reuniões dos conselhos. “Quando eles se sentem partes do processo criam o sentimento de pertencimento e nos ajudam na prevenção primária de crimes, pontuando problemas que eles percebem nas cidades”.

O Comandante-geral agradeceu a presença de todos os membros e ressaltou não existir atividade policial sem a participação da sociedade.

Sobre os CONSEGs

Os Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs) são canais de participação popular que tratam de assuntos ligados à segurança pública. São de caráter consultivo, sem fins lucrativos e de cooperação voluntária. Atuam como espaços para discussão e análise de problemas que impactam essa área. Também auxiliam os órgãos de segurança pública no monitoramento, na avaliação e na gestão dos resultados alcançados. Portanto, os CONSEGs ajudam a integrar as comunidades locais aos órgãos de segurança por intermédio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF).

A população pode contribuir com a segurança pública participando das reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança, os CONSEGs. Ao todo, são 37 conselhos – cada região administrativa tem pelo menos um em funcionamento.

Todos os meses o CONSEG abre suas portas para a comunidade participar trazendo sugestões de melhorias no âmbito da segurança e vale ressaltar que a segurança no CONSEG é vista de uma forma bem ampla, logo a falta de energia em praça publica está ligado a segurança , assim como o trânsito e varias outras questões. Por isso na reunião do CONSEG sempre tem os representantes de cada órgão.

Para enviar a sua demanda para o CONSEG, acesse o formulário clicando aqui

Os 37 Conselhos Comunitários de Segurança são divididos em:

I – Conselhos Comunitários de Segurança das Regiões Administrativas – Conseg/RA, abrangendo as Regiões Administrativas do Distrito Federal;

II – Conselhos Comunitários de Segurança Rural – Conseg/Rural, com atuação nas zonas rurais das respectivas Regiões Administrativas;

III – Conselhos Comunitários Temáticos de Segurança – Conseg/Temático.

Cada conselho conta com uma diretoria que possui Presidente, Vice-Presidente, Diretor Comunitário e Secretário Geral, que são eleitos pela comunidade, obedecendo o Regulamento do Processo Eleitoral. Os cargos têm mandato de quatro anos, sendo admitida a reeleição para um único período subsequente.

*Informações PMDF

