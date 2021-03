Com rede pública 98% ocupada, DF tem apenas três leitos de UTI disponíveis para adultos

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) alcançou um número extremamente crítico na manhã desta quarta-feira (10) no Distrito Federal. Com 98,87% de ocupação, a rede pública de saúde ultrapassou 99% na terça-feira (09) e se mantém na casa dos 90% a mais de uma semana.

Com 197 pacientes na fila em busca de um leito de UTI, a rede pública através da última atualização, às 13h15 de hoje, mostrou que havia apenas três leitos de UTI para adultos disponíveis. Todos os três leitos no hospital da PM, principal hospital com mais leitos no combate a pandemia.

No mesmo gráfico, há cinco leitos de UTI disponíveis para pediatria e quatro para neonatal. Outros 12 aguardam liberação.

Até o último levantamento, a rede privada de saúde está com taxa de ocupação de 96,18%. Os dados foram atualizados às 12h10. São 278 leitos de UTI para covid ocupados, 12 disponíveis (11 adultos e um pediátrico) e um bloqueado.

De acordo com a pasta da saúde, a previsão é pela ativação de mais 105 leitos para pacientes com covid-19 ainda nesta semana. Mesmo com a ativação de 105 leitos, é insuficiente para comportar 189 pacientes que estão na fila. Ao passar dos dias, infelizmente a expectativa é pela crescente no número de pacientes na fila.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de WhatsApp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.