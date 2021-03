Com estoques baixos, Hemocentro de Brasília convoca doadores

Com a pandemia, hemocentros de várias regiões do país sentiram na pele a falta de vários grupos sanguíneos, alcançando números críticos de sangue nos estoques.

Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) antes da pandemia, registrava que a cada mil brasileiros, apenas 16 doam sangue. Com a chegada e agravamento da pandemia, o número reduziu ainda mais, registrando 30% de queda.

Apesar do medo de várias pessoas em doar sangue, o próprio Ministério da Saúde afirma: não há risco e, portanto, é seguro e importante a atividade de doar sangue na pandemia. No Hemocentro de Brasília, por exemplo, não há nenhum risco de contaminação e todos os profissionais são devidamente paramentados, tendo inclusive, recebido pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Estoques críticos e baixos

Com o agravamento da pandemia na capital, o Hemocentro de Brasília constatou um aumento na demanda nas últimas semanas, após pacientes graves da Covid-19 internados em leitos de UTIs da rede pública necessitarem de vários tipos de sangue.

Cirurgias de grande porte com alta necessidade do uso do sangue, como as cardíacas e as oncológicas, não foram suspensas na fundação, necessitando de mais estoques de sangue.

Doadores O+, O-, B+ e B-

Atenção, doadores! O hemocentro convida a população a reforçar a coleta de sangue. O tipo de sangue O negativo está em nível baixo e, de acordo com fundação, “esse tipo sanguíneo pode ser usado para suprir uma demanda de outros grupos negativos”.

Além do O negativo, o hemocentro constatou estoque baixo nos tipos sanguíneos O positivo, B positivo e, em nível crítico, o B negativo.

Agendamento

A pandemia de coronavírus alterou o atendimento no Hemocentro. Para evitar aglomerações, doadores devem agendar atendimento por meio do site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2.

Para doar sangue

Precisa ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável.

Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

Coronavírus

Especificamente sobre as vacinas contra Covid-19, o Ministério da Saúde atualizou os critérios de impedimento e estabeleceu que pessoas imunizadas com a Coronavac devem aguardar dois dias para se candidatar à doação de sangue, enquanto as imunizadas com a Oxford/AstraZeneca devem aguardar sete dias para doar sangue.

