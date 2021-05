Com chegada de nova remessa nesta quinta, DF prioriza vacinação de professores

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

12/05/2021 22:47, atualizado às 22:50 de 12/05/2021

Com a chegada de 26,4 mil doses da CoronaVac no início da noite desta quinta, o governo do Distrito Federal, anunciou que os professores da rede pública e privada vão começar a ser imunizados contra a Covid-19. O anúncio em definitivo aconteceu na coletiva de imprensa, que contou com a participação do secretário da Saúde, Osnei Okumoto e do chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Segundo Rocha, o único impasse – que não chega a ser – é o encaminhamento de informações por parte do secretário de Educação, Leandro Cruz. O próprio afirmou que Leandro Cruz irá repassar as informações ainda nesta quinta.

“É importante que os professores aguardem a divulgação do cronograma pela Secretaria de Saúde”, destacou o secretário.

Na coletiva, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou que o início da vacinação dos professores também contemplarão outros profissionais. “Engloba merendeiras, todas as pessoas envolvidas no ensino, não só professores”, disse Okumoto.

Apesar de confirmar a pretensão de vacinar o grupo, as pasta e o GDF não determinaram a data da imunização, mas confirmou a distribuição: 13,2 serão destinadas para a segunda dose e as demais estarão reservadas para a aplicação da segunda dose.

Os secretários afirmaram que, a intenção do governador Ibaneis Rocha (MDB) é incluir os rodoviários na próxima campanha de vacinação, seguindo cronograma de vacinar professores e grupos englobados por completo.

“Os rodoviários estão na linha de frente e serão priorizados logo após os professores”, disse o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Intenção de Ibaneis Rocha é retornar com aulas no segundo semestre

A intenção do governador Ibaneis Rocha é retornar com as aulas no segundo semestre e, durante entrevista para a rádio Metrópoles no domingo (9), o governador demonstrou otimismo, afirmando que espera retomar as aulas presenciais na rede de ensino.

“O início da vacinação de professores vai depender da nota técnica expedida pelo Ministério da Saúde e a quantidade de vacinas disponíveis. A vontade do governador é vacinar 100% da população o quanto antes”, frisou o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, em comentário a fala do emebedista.

Apesar de mostrar otimismo para retomada, o chefe executivo encontra resistência do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF). Segundo a categoria – responsável pela aprovação ou não do retorno –, não há possibilidade de retorno das aulas presenciais sem a imunização dos professores. É a segunda vez que o executivo recebe negativa do sindicato.

“Nós queremos que todos os profissionais da educação nas escolas sejam vacinados”, disse o diretor do Sinpro-DF, Samuel Fernando. Para os professores, além da imunização, também são necessárias condições de segurança sanitária.

“E após o período da segunda dose da vacina. Não é apenas aplicar uma dose. Isso nem começou”, ressaltou, em conversa com o portal de notícias Metrópoles.

Escolas particulares

Grande parte das escolas particulares do Distrito Federal retornaram ao calendário do ano letivo de 2021 no começo do ano. Na época, a expectativa do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares do Distrito Federal (Sinepe-DF) é que, pelo menos 60% dos alunos das regiões administrativas retornariam as salas de aula.

“Diferentemente do ensino público, as particulares não têm um calendário único. Cada escola tem liberdade de decidir a melhor forma de organizar o calendário”, explicou a presidente do Sinepe, Ana Elisa Dumont.