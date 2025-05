Colisão entre ônibus e dois carros mobiliza bombeiros na noite de quinta (22)

Um acidente envolvendo um ônibus e dois carros de passeio foi registrado no início da noite desta quinta-feira (22), por volta das 18h16, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A colisão ocorreu na EPTG (Estrada Parque Taguatinga), uma das vias mais movimentadas do Distrito Federal.

Logo após o chamado, três viaturas foram empenhadas para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os bombeiros avaliaram a cena e constataram que todos os condutores estavam conscientes, orientados e sem ferimentos aparentes. Dessa forma, após a avaliação, nenhuma das vítimas aceitou transporte ao hospital.

Felizmente, apesar do susto, o incidente resultou apenas em danos materiais nos veículos envolvidos. Por fim, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu os procedimentos no local, garantindo a fluidez do trânsito e a segurança dos demais motoristas.

*com informações do CBMDF.

Por: Rafaella Iack.

