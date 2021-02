Coleta seletiva: serviço em Águas Claras é normalizado; veja horários

Paralisada em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o serviço da coletiva seletiva retornou com os trabalhos em programação normal nesta terça-feira (23) em 30 regiões do Distrito Federal.

Apenas no SIA, o serviço ficará com a coleta suspensa. Em outras quatro regiões do DF, o serviço de recolhimento de recicláveis ainda não chegou. As cidades são Estrutural, Fercal, Jardim Botânico e Planaltina.

VEJA PROGRAMAÇÃO EM ÁGUAS CLARAS

Em Águas Claras, o serviço retornará com o funcionamento nas Quadras 201 a 210 Sul de segunda, quarta e sexta-feira, no período diurno (de 6h da manhã às 6h da tarde).

Nas Quadras 101 a 107, 301 Norte, Alameda das Acácias, Setor Norte quadras 1 a 5, Setor Leste quadras 1 a 7, Setor Central quadras 1 a 3, o serviço funcionará terça, quinta e sábado, no período diurno (de 6h da manhã às 6h da tarde).

Nas Ruas 1 a 37 Sul, Residencial Península, Área Especial do Setor de Indústria e Abastecimento (AE SIA), Área Rural do Setor Inflamáveis, o serviço funcionará segunda, quarta e sexta-feira, no período diurno (de 6h da manhã às 6h da tarde).

Nas Ruas 1 a 37 Norte, o serviço funcionará terça, quinta e sábado, no período diurno (de 6h da manhã às 6h da tarde).

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.