Ciclista é atropelado e motorista foge em Águas Claras

Na noite do último sábado (18/1), um ciclista de 19 anos, foi atropelado enquanto trabalhava. O caso ocorreu na ciclovia da Avenida das Araucárias, em Águas Claras. O motorista do carro, que colidiu contra a vítima, fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima estava andando de bicicleta na ciclovia, por volta das 21h30, para fazer uma entrega. Quando ele estava no cruzamento da avenida com a Rua 13 Sul, o veículo saiu desta rua e atingiu o entregador. O condutor não respeitou a preferência da via principal, que seria do ciclista.

Com a colisão, o jovem e a bicicleta pararam embaixo do automóvel. A vítima conseguiu sair debaixo do carro, momento em que o motorista acelerou, passou por cima de bicicleta e fugiu. O entregador sofreu ferimentos nos joelhos e na coxa direita.

A 21ª Delegacia de Polícia em Taguatinga Sul investiga o caso.