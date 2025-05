Cheiro de queimado, fumaça e superlotação: manhã de caos no Metrô em Águas Claras

Cheiro de queimado, fumaça e superlotação: manhã de caos no Metrô em Águas Claras

Usuários do Metrô-DF que embarcaram na estação Águas Claras na manhã desta segunda-feira (5) enfrentaram momentos de apreensão e desconforto. Por volta das 7h20, passageiros relataram um forte cheiro de queimado, além de muita fumaça no ambiente.

“Metrô em Águas Claras um caos, cheiro de queimado e muita fumaça logo cedo. Os próximos trens ficaram lotados e a galera lutando pra entrar”, relatou uma usuária indignada com a situação.

Falha no sistema de freio

Em nota, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou, por meio de nota, que o problema foi causado por uma falha no sistema de freio de um dos trens. Ainda segundo a empresa, não houve princípio de incêndio, apesar do susto.

“Por volta das 7h20, foi identificada uma falha de freio em um trem na estação Águas Claras e, para a segurança dos usuários, o trem foi recolhido para manutenção. A falha costuma exalar um odor característico de queimado, pelo fato de a pastilha de freio ficar presa, provocando atrito”, esclareceu o Metrô-DF.

Superlotação agravou situação

Como consequência, com a retirada do trem, os trens subsequentes circularam com maior volume de passageiros, gerando atrasos, aglomeração nas plataformas e superlotação nos vagões; um cenário já comum em horários de pico, mas que, desta vez, foi agravado pelo incidente.

Diante disso, o episódio reacende o debate sobre a necessidade urgente de modernização da frota, reforço na manutenção preventiva e aumento da oferta de trens, a fim de atender à crescente demanda da população que depende diariamente do metrô como principal meio de transporte.

*com informações da Metrô-DF.

Por: Rafaella Iack.

