Casos de roubo e intimidação reacendem cobrança por mais segurança em Águas Claras

Moradores de Águas Claras voltam a relatar episódios preocupantes relacionados à insegurança nas ruas da cidade. Desta vez, dois casos ocorridos recentemente reforçam ainda mais a necessidade de aumento no policiamento e de ações preventivas, principalmente em áreas de grande circulação de pessoas.

Na semana passada, um morador denunciou que a filha foi vítima de um roubo nas imediações do Felicittà Shopping, entre as redes de fast food Burger King e McDonald’s. A jovem foi abordada por indivíduos e teve seu smartwatch levado.

Segundo o pai da vítima, não é a primeira vez que a filha se depara com situações de risco no local.

“Não me preocupo com o valor (do que foi levado), mas sim com a insegurança que isso nos traz”, relatou.