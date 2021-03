Caso não haja cumprimento de isolamento, Ibaneis diz que poderá ampliar lockdown no DF

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que não consegue entender o não cumprimento do isolamento na capital, mesmo após o fechamento de comércios e shoppings. Segundo o executivo, caso não haja cumprimento do isolamento – baixo, segundo ele –, haverá ampliação do lockdown na capital, fechando mais estabelecimentos.

“Se continuarmos dessa maneira, vai chegar ao ponto que vou ter que decretar o lockdown total e abrir somente farmácias e hospitais. Não quero chegar a esse ponto. Mantivemos o nível de atividade mínimo dentro da cidade, para causar o menor prejuízo possível, mas a população continua sem entender a necessidade do isolamento”, disse o executivo, em entrevista nesta tarde no programa de televisão Balanço Geral.

Na entrevista, Ibaneis detalhou que houve apenas cinco pontos percentuais crescentes na taxa de isolamento da capital – de 31% para 36% – nos últimos dias. Para ele, os números não são bons e com isso, é insuficiente a flexibilização de comércios na capital com o atual cenário.

Ocupação de leitos

Atualmente, as taxas de ocupação das UTIs são de 98,10% na rede pública e de 94,67% na rede privada. De acordo com os dados oficiais apresentados neste último domingo, o DF contabiliza 308.539 casos e 4.979 óbitos.

Fiscalização

As medidas que proíbem as aglomerações durante todo o dia e estabelecem a possibilidade da aplicação de multas para quem violar o decreto – valores de R$ 2 mil. Além da fiscalização da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal) com os comércios abertos ilegalmente no DF, a Polícia Militar ficará responsável por fiscalizar o deslocamento de pessoas após o horário determinado pelo GDF. Com a publicação do decreto que encaminhou o início do toque de rcolher, a medida passou a valer desde das 22h da última segunda-feira (8), com horários estabelecidos das 22h às 5h.