Carreata pela cura de Kyara acontece em Águas Claras

No último sábado (29), centenas de pessoas se reuniram para participar da carreata pela cura da Kyara Lis, de 1 ano e 1 mês. Ela tem Atrofia Muscular Espinhal (AME) e precisa tomar um medicamento conhecido como o mais caro do mundo, custando 12 milhões. O evento aconteceu para dar visibilidade e pedir doações que irão ajudar na compra do remédio.

Desde os dez meses, Kyara Lis tem o diagnóstico de AME, uma doença rara e degenerativa que afeta a produção de neurônios motores essenciais para garantir os movimentos voluntários vitais simples, como respirar ou se mover. O medicamento, Zolgensma, precisa ser administrado até os dois anos de idade para garantir o desenvolvimento dela, além disso a cada dia a criança perde células que não se regeneram, por isso ela precisa do remédio o quanto antes.

Pelo menos 150 veículos participaram da carreata, onde se encontraram no Taguaparque e depois, passaram pelas ruas de Águas Claras, começando o percurso pela Avenida Araucárias e, na sequência, pela Avenida Castanheiras, voltando ao Taguaparque.

Para a compra do remédio a família busca ajuda, para isso criou vaquinhas virtuais, contas para depósitos, rifas, lives com artistas e outras ações. Todas as informações são divulgadas no perfil @cureakyara no Instagram.

