Campanha no Parque de Águas Claras alerta para cuidados na condução responsável de cães

Por Pablo Giovanni | Foto: Brasília Ambiental/Divulgação

02/07/2021 23:00, atualizado às 01:14 de 03/07/2021

Não há tamanha alegria para os tutores do que cuidar do seu pet, seja gato ou cachorro, levando-o para passeios, principalmente em Águas Claras com o parque ecológico. Além de manter a saúde dos animais, ajuda a estreitar a relação e amizade entre o tutor e o animal – eles possuem mecanismos cerebrais semelhantes ao dos humanos para processar informações emocionais.

No entanto, em ambientes como o próprio parque, é preciso tomar algumas precauções durante as caminhadas. Preocupado com a segurança das pessoas, principalmente de crianças, idosos e animais de pequeno porte, o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), responsável pela administração do parque, instalou banners em diversos pontos do Parque Ecológico de Águas Claras sobre a conscientização para uso correto de guias e focinheiras para animais domésticos.

“Mantenha seu cão sempre na guia e, nos casos previstos, também com focinheira” é um trecho da frase que estampa a peça de divulgação do Ibram no parque. Na campanha, há um QR Code que dá acesso à lei distrital, que cita, além de outras determinações, restrições para a condução correta de animais em espaços públicos.

“Nosso objetivo é oferecer segurança para todos os frequentadores do parque que estejam ou não conduzindo animais; e, também, para os próprios cães”, explica o agente de Unidades de Conservação do Brasília Ambiental, José Reis de Matos.

Participação

A iniciativa conta com a parceria do Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas Alternativas do Ministério Público do DF MPDFT, que destinou à unidade recursos originários do pagamento de pecúnia em substituição ao cumprimento de penas, para a unidade. A verba possibilita a compra de equipamentos e pagamento de serviços.

Regulamentada pelo Decreto nº 19.988/1998, a Lei 2.095/1998 traz medidas para garantir a integridade física das pessoas, ao proibir a permanência de animais soltos em vias públicas, permitindo a permanência de cães nesses locais com coleira e guia – desde que conduzidos por pessoas que tenham condições de controlá-los – e determinando o uso de focinheira para animais de grande porte e/ou de raças destinadas à guarda ou ao ataque.

Leia a lei, clicando aqui.

