CLDF anuncia programa de voluntariado e parceria na campanha do agasalho

Diante da chegada do inverno e das dificuldades decorrentes da Covid-19, a Mesa Diretora da Câmara Legislativa mobiliza a Casa a participar de ações para confortar famílias do Distrito Federal. A primeira é o lançamento do Programa de Voluntariado da CLDF, que busca estimular as pessoas a participarem, mesmo que virtualmente, de um “grande movimento solidário por meio de doações e ações sociais”, como observou o vice-presidente, deputado Delmasso (Republicanos), durante a sessão extraordinária remota desta terça-feira (2).

O parlamentar explicou que os gabinetes parlamentares vão receber, ainda nesta semana, um memorando pedindo sugestões de ações sociais para o programa de voluntariado. Ele considerou que o momento requer “combatermos o vírus e acalentarmos as pessoas”.

A Câmara Legislativa também anunciou que fechou parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF para participar da Campanha do Agasalho 2020.

Pontos de Coleta – A presidente do comitê do voluntariado da CLDF, Rafaela Abrantes, adiantou que um ponto de coleta da Campanha do Agasalho será instalado ainda nesta semana na sede do Legislativo local. As doações podem ser feitas também nos batalhões da Polícia Militar do DF (PMDF), localizados nas administrações regionais.

Segundo informações da PMDF, as roupas, calçados, cobertores, meias e agasalhos arrecadados serão encaminhados aos moradores de rua, entidades assistenciais, hospitais e albergues. A campanha do agasalho vai até o dia 15 de julho.

Fonte: Núcleo de Jornalismo – Câmara Legislativa

