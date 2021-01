Campanha Cartão Verde volta em 2021

A campanha Cartão Verde continua em 2021. A quarta etapa geral, e primeira deste ano, já está sendo organizada. Na última semana, a equipe de mobilização do SLU realizou capacitações com mobilizadores e garis para preparar as orientações à população sobre a campanha e as aplicações dos cartões (verde, amarelo ou vermelho) em lixeiras e contêineres de acordo com a qualidade da coleta seletiva.

Nessa nova etapa, Asa Norte, Guará e Taguatinga recebem a campanha, que tem por objetivos conscientizar a população sobre a importância da coleta seletiva e estimular moradores e condomínios a praticá-la. Na semana que vem, equipes de orientação do SLU visitam residências e condomínios das regiões escolhidas para informar sobre a campanha.

Nas três semanas seguintes, os garis da coleta seletiva entram em ação. Eles avaliam se o conteúdo dos sacos de lixo é predominantemente de recicláveis ou se os materiais estão misturados com orgânicos. Assim, os coletores aplicam os cartões de acordo com o que observam: cartão verde, quando a separação está bem feita; cartão amarelo quando está um pouco misturado e cartão vermelho quando os moradores não estão fazendo a separação correta.

Os garis avaliam a qualidade da coleta seletiva uma vez por semana e aplicam os cartões três vezes (um cartão para cada semana da campanha). Após as três semanas, quem receber três cartões vermelhos será notificado pelo DF Legal, que estipulará prazo para correção. Se persistir no erro, o morador ou condomínio poderá ser multado.

Em 2020, a campanha Cartão Verde passou por oito regiões administrativas (Ceilândia, Gama, Noroeste, Recanto das Emas, Sudoeste, Águas Claras, Asa Norte e Taguatinga), aplicando um total de 3.405 cartões para avaliação da qualidade da coleta seletiva feita pelos moradores do DF. Desse total, foram 1732 cartões verdes, 1068 amarelos e 605 vermelhos. Todos os condomínios e residências que receberam cartões verdes e os 93 que migraram de vermelho ou amarelo para verde durante as primeiras três etapas da campanha vão receber um certificado de reconhecimento do SLU.

*Com informações do SLU

