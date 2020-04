//CAMPANHA BOMBEIROS MÃOS AMIGAS

Vamos arrecadar *alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza* para serem doados às Instituições Assistenciais de Águas Claras, Areal e Arniqueiras que estão passando necessidades devido a pandemia da COVID-19.

Contamos com a solidariedade dos moradores que poderão *deixar as doações nas portarias dos prédios,* para serem arrecadadas conforme as rotas abaixo:

*APOIO*

*Administração Regional de Águas Claras*

*CONSEG de Águas Claras*

*Grupo dos Síndicos de Águas Claras*

*O síndico do seu residencial pode nos solicitar que seja incluído na rota através do WhatsApp 98560-5010)*

*13/04 – segunda-feira* a partir das 14h

Av. Parque Águas Claras – Firenze / Parque Águas Claras (301)

Rua 4 Norte – Cedro / Lumini

Rua 7 Norte – Max Home

Rua 14 Norte – Supremo

Rua 18 Norte – Wave

Rua 19 Norte – Duo

Rua 20 Norte – Vivaldi Moreira

*14/04 – terça-feira* a partir das 14h

Qd 201 – Imprensa I

Qd 203 – Spazio Brisas / Portal das Andorinhas

Qd 204 – Portinari / Imperium

Qd 208 – All

*15/04 – quarta-feira* a partir das 14h

Alameda dos Eucaliptos – Primavera

Alameda das Acácias – Riviera Dei Fiori (nas duas portarias)

Qd 107 – Rio Negro

Qd 107 – Atlântida I

*16/04 – quinta-feira* a partir das 14h

Qd 210 – Imprensa II

Qd 209 – Mont Blanc

Rua 33 Sul – Catharina Iasen / Evolution

Rua 31 Sul – Mozart

Rua 30 Sul – Osmar Castanho

Rua 28 Sul – Terrazzo / Solimões

*17/04 – Sexta-feira* a partir das 14h

Rua 25 Sul – Saldanha da Gama

Av. Pau Brasil – Via Azaleas

Rua 4 Sul – Águas Claras II

Rua Ipê Amarelo – Res. Ipê Amarelo

Rua 12 Sul – Sonho Verde

Rua Buriti – Itália

Rua 18 Sul – Centrale

Rua 20 Sul – Park Avenue

Av. Pau Brasil – Central Park

Rua 24 Norte – The Prime

Av. Flamboyant – Vinicius Serrão

Rua 25 Norte – Viviane Rinaldi

Rua 28 Norte – Via Paradiso / Matheus Muniz

Rua das Paineiras – Via Club

Rua 30 Norte – New York

*”Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade – as três. Porém, a maior delas é a caridade.” (I Coríntios 13, 13)*