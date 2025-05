Caesb inicia nova fase de obra hídrica e altera trânsito na EPTG

A Caesb inicia neste sábado (24) uma nova etapa das obras de interligação entre os sistemas de abastecimento de Santa Maria e Torto/Descoberto, com o objetivo de garantir segurança hídrica para o Distrito Federal, sobretudo durante os períodos de seca. A intervenção ocorre ao longo da EPTG, onde está sendo implantada uma adutora de cerca de 18 quilômetros de extensão.

Com essa estrutura, a companhia poderá transferir até 1.000 litros de água por segundo entre os sistemas, assegurando o fornecimento contínuo para milhares de moradores, caso um dos mananciais apresente baixa disponibilidade. A primeira etapa da obra, iniciada em abril, foi concluída antes do prazo previsto de 60 dias. Agora, a segunda fase começa com duração estimada de 50 dias e traz novas mudanças no trânsito da região.

Alterações no tráfego

Nesse sentido, a primeira alça do Viaduto Israel Pinheiro, que dá acesso a Águas Claras para quem vem de Vicente Pires, será interditada. Em contrapartida, será liberada a segunda alça, que direciona os motoristas de Águas Claras para Taguatinga.

Dessa forma, quem vem de Vicente Pires e deseja acessar a EPTG ou a via marginal em direção ao Plano Piloto deverá usar a segunda alça, seguir pela EPVP e fazer o primeiro retorno, o mesmo já utilizado diariamente a partir das 16h30. Além disso, duas faixas da via marginal da EPTG, no trecho, estarão interditadas.

Por outro lado, os motoristas que se deslocam de Taguatinga deverão fazer o retorno temporário no Viaduto do Jóquei.

Segundo o presidente da Caesb, Luis Antonio Reis, essa obra é essencial para enfrentar os períodos de estiagem.

“Se um sistema tiver menos água, conseguimos compensar com outro que esteja mais cheio. Isso garante o abastecimento contínuo para milhares de moradores e melhora a qualidade de vida da população”, afirmou.

Regiões beneficiadas

Por fim, quando a adutora entrar em plena operação, o sistema trará mais estabilidade no fornecimento de água para moradores das seguintes regiões: Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way (quadras 1 a 5), Guará e Guará II, Cruzeiro, Octogonal e Sudoeste, Estrutural, Cidade do Automóvel, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), Colônias Agrícolas Águas Claras e Bernardo Sayão.