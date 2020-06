Brasília Ambiental prepara parques para reabertura

Os 17 parques ecológicos administrados pelo Instituto Brasília Ambiental, indicados para serem reabertos nesta quarta-feira (3), em atendimento ao decreto do governador Ibaneis Rocha, estão sendo preparados para receber seus frequentadores. Todos os equipamentos de musculação e demais áreas de atividade coletiva serão bloqueados, assim como banheiros e bebedouros interditados.

Equipamentos públicos dos parques, como quadras, parquinhos infantis, Pontos de Encontros Comunitários (PECs), aparelhos de ginásticas, banheiros e bebedouros estão sendo cercados com fita zebrada. As pistas de caminhada e ciclismo estão recebendo limpeza.

Os vigilantes e 51 agentes de parques, das respectivas Unidades de Conservação, serão orientados para que fiquem atentos aos frequentadores, observando se estão cumprindo as condições de segurança previstas no decreto.

As condições das pessoas usufruírem os parques também passam pela obrigatoriedade do uso de máscara e manutenção de distanciamento entre frequentadores. E, ainda constam entre as determinações do governo, as proibições de comércio de qualquer natureza, inclusive ambulantes, uso dos equipamentos de musculação e demais atividades coletivas, utilização de banheiros, bebedouros e realização de acampamentos.

Em situação de descumprimento das normas, o frequentador será, em um primeiro momento, alertado por meio de conversa. Caso persista, o ocorrido será comunicado à Sucon, que acionará o Batalhão de Polícia mais próxima da Unidade. Os parques estavam fechados desde o dia 23 de março, observando decreto sobre as medidas de enfrentamento à pandemia, provocada pelo coronavírus.

Serão reabertos o Parque Recreativo do Gama (Prainha), Parque Distrital das Copaíbas (Lago Sul) e o Monumento Natural Dom Bosco (Lago Sul), além dos parques ecológicos: do Paranoá, do Gama, Sucupira (Planaltina), do Lago Norte, da Asa Sul, Olhos D`Água, Ezequias Heringer (Guará), Águas Claras, do Riacho Fundo, do Areal (Arniqueiras), Veredinha (Brazlândia), do Cortado (Taguatinga), 3 Meninas (Samambaia), e do Tororó (Jardim Botânico).

Com informações do Brasília Ambiental

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras