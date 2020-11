Bebê Kyara Lis recebe alta hospitalar após aplicação de remédio mais caro do mundo

A bebê Kyara Lis, de 1 ano e três meses, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (19/11), às 19h, do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba (PR). Diagnosticada com atrofia muscular espinhal (AME) tipo 2, a criança recebeu a aplicação do remédio Zolgensma, que custa cerca de R$ 12 milhões, considerado o mais caro do mundo, por volta das 15h30. A infusão durou cerca de uma hora. A previsão é que a família fique na capital paranaense nas próximas três semanas para que a criança passe por avaliações médicas e faça coletas de sangue.

Com 10 meses de idade, a bebê foi diagnosticada com AME pela equipe de médicos do Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília. Desde junho deste ano, a família dela lutava contra o tempo para que a menina tomasse o medicamento. Por meio de doações e rifas, os familiares da criança conseguiram arrecadar os primeiros R$ 5,3 milhões.

Em 21 de outubro, a família da Kyara recebeu a complementação de R$ 6.659.018,86 para importar o medicamento. O depósito foi feito pelo Ministério da Saúde duas semanas após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definir que a pasta complementasse a diferença para a compra do Zolgensma.

*informações CB

