Bebê de 4 dias engasga e é salvo com ajuda dos bombeiros em Águas Claras

Um susto mobilizou uma família e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na madrugada de sábado (24), em Águas Claras. Um bebê de apenas 4 dias de vida engasgou por volta da 1h30, no Residencial Canto do Sabiá, localizado na Quadra 208.

Conforme informou o CBMDF, enquanto a viatura se deslocava para o endereço, o pai da criança recebeu, por telefone, as orientações da equipe de atendimento para realizar a manobra de desobstrução das vias aéreas. Graças à agilidade no atendimento, o procedimento foi executado com sucesso ainda antes da chegada dos militares ao local.

Atendimento médico preventivo

Ainda assim, apesar do êxito inicial, os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos e, como medida de precaução, encaminharam o bebê ao Hospital Brasília, Unidade Águas Claras, para uma avaliação médica mais detalhada.

Nesse contexto, a ação rápida e precisa do pai, aliada à orientação dos bombeiros, foi fundamental para garantir a segurança da criança. O CBMDF reforça, portanto, a importância de manter a calma e acionar imediatamente o socorro (193) em casos semelhantes, ressaltando que, nesses momentos críticos, a manobra de desengasgo pode, literalmente, salvar vidas.

*com informações do CBMDF.

Por: Rafaella Iack.

