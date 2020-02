Bailinho de Carnaval no Águas Claras Shopping

A época mais animada do ano está chegando, e o Águas Claras Shopping preparou muita diversão para toda família curtir o Carnaval. Vai ter marchinhas, pipoca, algodão doce, confete, adereços, serpentina, caricatura e muito mais animação.

Nos dias 15/02, 22/02, 29/02 e 07/03, das 15h às 18h, você e toda sua família estão convidados a pularem carnaval no 2º piso, no Bailinho de Carnaval do Águas Claras Shopping.

O evento é gratuito e está com um cronograma de atrações imperdível, contará com Boneco de Olinda e apresentações de dança como Frevo, Samba de Roda e Axé, até Camarim Fashion Infantil com fantasias para a criançada curtir a festa em grande estilo.

Serviços:

EVENTO: Bailinho de Carnaval

DATAS: 15/02/2020; 22/02/2020; 29/02/2020 e 07/03/2020.

LOCAL: 2º piso, próximo ao Banco do Brasil.

HORÁRIO DO BAILINHO: 15h às 18h.

HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO DE DANÇA: 17h.