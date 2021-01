//Autocuidado: De dentro pra fora e de fora pra dentro.

Não existe uma fórmula mágica para se manter equilibrado em meio ao caos que estamos vivendo, mas na matéria de hoje, vamos tentar te ajudar!

Hoje trago pra vocês duas convidadas especiais, Adrianne e Adrienne Simões. Em seu instagram, elas não vendem apenas suas roupas, mas falam sobre qualidade de vida e bem estar. Deixo com vocês, uma breve reflexão sobre autocuidado escrita por Adrianne Simões:

“Os sentimentos que cultivamos no nosso interior podem ser expressos por meio da forma na qual nos apresentamos ao mundo. Mas será que essa forma de expressão também pode influenciar como nos sentimos?

Como ser humano estamos em constante desenvolvimento, ou seja, não somos exatamente a mesma pessoa de 5, 10, 15 anos atrás, porque vivemos inúmeras experiências que mudaram nossa forma de ser, de agir e de nos expressar.

Além da nossa personalidade, dos locais que frequentamos e das pessoas com as quais convivemos, a nossa forma de vestir também evolui, o que acontece às vezes é que o nosso closet não acompanha essa mudança na mesma velocidade.

E quando percebemos, não estamos confortáveis com o que temos e não nos sentimos mais autoconfiantes com essa forma de expressão, porque ela não nos pertence e não nos representa mais. E acredite, isso não acontece só com as roupas do seu closet.

Por isso, se conhecer e ter ciência da imagem que você quer passar para o mundo é tão importante. É muito comum e muitas clientes nos relatam terem momentos de ansiedade ao se vestirem por exemplo, quem nunca trocou de roupa várias vezes e até mesmo chegou atrasado em algum compromisso por causa disso?

Nesse período de home office, parece que fica mais complicado ter uma tempo para si. Mesmo assim, ficar na vibe pantufa e pijama pode atrapalhar um pouco. O ritual de vestir-se de manhã ativa o modo trabalho. Então, mesmo que você queira vestir-se de forma mais despojada, invista em looks confortáveis como conjuntinhos comfy, blusas, shorts e calças mais leves.

O autocuidado também está relacionado ao autoconhecimento e para praticá-lo você precisa primeiro dedicar um tempo só para você e refletir sobre pequenas ações que podem melhorar o seu dia a dia. Mas atenção, essas ações devem fazer sentido para você. Este momento deve ser algo leve e seu, para não gerar ansiedade ou algum tipo de pressão.

E Adrianne conclui lembrando que: Fazer atividades físicas, ter uma alimentação saudável, investir em conhecimento, cuidar da sua saúde e da sua imagem não é algo secundário. É muito comum na nossa sociedade, ceder de alguma maneira às expectativas do meio em que vivemos. Mas acima de tudo preserve sua identidade e conserve sua essência, pois esses são fatores primordiais para manter seu bem estar!”

Essa conclusão e todo o seu relato, nos leva a refletir sobre como o autocuidado precisa se tornar um hábito de vida, não algo só de momento, como na pandemia por exemplo.

Agradeço imensamente ás minhas convidadas, empreendedoras que tem buscado se reinventar nessa crise, por aceitarem esse convite de compartilhar um pouco com todos nós sua visão sobre a vida e o olhar positivo frente as dificuldades. E nesse janeiro branco onde falamos também sobre saúde mental, esse tema tem muita relevância.

E quem são elas??

“A Dri Simões Showroom surgiu em 2017, foi a realização de um sonho em comum de duas irmãs empreendedoras, Adrienne e Adrianne Simões. Nossa missão é atender a expectativa das mulheres que se identificam com o estilo da nossa marca, oferendo conteúdo, qualidade e custo-benefício. A loja é localizada no Vista Shopping em Àguas Claras.”

E eu sou a Enf. Prof. Nádia Teixeira e temos um encontro marcado toda quinta-feira aqui, na coluna café com saúde!

