Aulas presenciais na rede pública voltam no dia 31 de agosto

Nas escolas privadas, as aulas podem ser retomadas a partir de 27 de julho. De acordo com a SE-DF, entre 3 e 14 de agosto, os profissionais que trabalham nas escolas públicas serão testados para a Covid-19.

Já entre 17 e 28 de agosto, professores e trabalhadores de setores administrativos vão passar por um período de ambientação e capacitação nos protocolos de segurança contra a doença. Profissionais que fazem parte dos grupos de risco não retomarão as atividades presenciais, assim como aqueles com sintomas de Covid-19.

Ainda segundo a Secretaria de Educação, o ensino vai funcionar de forma híbrida, com parte dos alunos em sala de aula e o restante no sistema remoto, em um esquema de rodízio. A pasta afirma que metade dos estudantes de cada turma irá à escola presencialmente em um semana, enquanto os demais farão atividades virtuais ou impressas (no caso daqueles que não tiverem acesso). Na semana seguinte, cada grupo é invertido. De acordo com a secretaria, a alternância vai até o fim do ano letivo, em janeiro.

