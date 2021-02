Aulas presenciais na rede pública são adiadas no DF

Após o governador Ibaneis Rocha afirmar o retorno das aulas para 8 de fevereiro, o Secretário de Educação, Leandro Cruz, afirmou na noite desta quinta-feira (25) o adiamento das aulas presenciais da rede pública do DF em decorrência da alta de casos e variantes em circulação no DF, além da divulgação do lockdown.

Após a divulgação do lockdown que começa a partir de segunda-feira (1°), a pasta decidiu adotar o modelo de aulas on-line, portanto, não há previsão de retorno das aulas presenciais na rede pública. O texto deve ser divulgado nesta sexta-feira adiando o retorno presencial, mas as aulas on-line são mantidas para 8 de março.

“Vamos continuar observando a pandemia sempre, observando a preservação da vida”, disse Leandro Cruz, em uma live no Instagram.

Reviravolta

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) chegou a afirmar nesta quinta-feira (25) o retorno das aulas presenciais na rede pública em 8 de março, mas com o anuncio do lockdown pelo próprio executivo, as aulas terão outro formato. A declaração foi dada na Escola Classe 1, de Santa Maria.

“Não podemos aumentar a distância social das crianças de escolas públicas em relação a de ensino particular. É legítima a reivindicação dos professores, mas não podemos atrasar mais o retorno às aulas”, justificou.

Resistência da categoria dos professores

Declarações da diretoria do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF) há uma semana atrás e hoje, Rosilene Corrêa afirmou que pela categoria, não há possibilidade de retorno das aulas na rede pública sem a imunização dos profissionais da educação.

“Da nossa parte, não há menor acordo para retorno sem a vacina. Temos exemplos reais de países e estados que optaram pelo retorno presencial sem imunização e estão tendo de recuar porque, comprovadamente, houve aumento imenso de número de infectados”, afirmou Rosilene Corrêa.

De acordo com o governador em sua fala nesta tarde de quinta-feira (25), ele contava com a colaboração dos professores para que ocorra um retorno seguro seguindo as recomendações de prevenções estabelecidas pelas entidades de saúde. “O retorno às aulas é urgente mesmo que alternados de acordo com plano da secretaria de educação”, disse.

“Não podemos mais distanciar socialmente as nossas crianças das escolas públicas dos filhos abastados que estudam nas particulares. Confio nos professores do DF, e é com essa confiança que vamos retomar as aulas no dia 8 de março”, destacou o governador nesta quinta-feira.